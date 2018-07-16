«Таксисты в Москве поют караоке в пробках или гонят 160 км/ч». The Independent – о России на ЧМ

1. Русские обожают укроп. Очень, очень обожают укроп

Сначала у тебя появляются расплывчатые воспоминания – что это за вкус? Ты точно пробовал это раньше, но не помнишь где. А, да, укроп – такая штука, которой иногда кормят рыбу, но не в качестве основного блюда. Но это не те травы, к которым ты привык – к петрушке, кориандру, мяте.

В России его кладут в любую тарелку, хочешь ты этого или нет. Укроп, укроп, укроп, укроп, укроп абсолютно на всем укроповом укропистом укропошном укропе – пожалуйста, кто-нибудь, принесите мне хорошего карри. Не могу больше видеть эту траву.

2. Вода из-под крана в России со вкусом крови

Ты даже не собираешься ее пить. Но затем принимаешь душ или чистишь зубы, делаешь глоток и чувствуешь, насколько эта вода гадкая. И потом вы еще жалуетесь на жесткую воду в Бэлхэме [район Лондона].

3. Минералка в России похожа на сточные воды

Лекарственная, обогащенная солью, родниковая вода из Ессентуков продается в бутылках в любом хорошем мини-маркете, и она вся с каким-то вкусом.

Ты покупаешь ее и думаешь, что это что-то вроде «Перье», но она вся сильно минерализованная. И когда русские этим гордятся, это выглядит… специфически. Тем не менее, со временем полюбить такой букет с высокой концентрацией борной кислоты вполне реально.

4. Не судите о людях по их политике

Владимир ПутинGetty Images

В России искренне любят Владимира Путина – футболки с его изображением продаются на каждой станции метро. Но куда бы ты ни пошел, русские будут с тобой гостеприимными, сердечными, щедрыми и улыбчивыми. Может, это вызвано милой атмосферой ЧМ, но я так не думаю.

Пара, у которой мы жили в Волгограде, предложила довести нас в аэропорт и слышать не хотела ни о каком вознаграждении – и это в пять утра! Они не делали это ради матушки Руси. Они просто очень и очень милые. Это был месяц, когда Россия и мир столкнулись лбами и поняли, что они не такие уж плохие.

5. Улыбки по-настоящему искренние

Сразу, как приезжаешь в Россию, становится очевидно, что местные жители, особенно за пределами Москвы, понимают образ страны в глазах иностранцев и делают все, чтобы показать себя в лучшем виде. В прямом смысле – они улыбались везде. Люди часто бросали свои дела, чтобы помочь тебе.

6. Языковой барьер реален

Россия, болельщики, ЧМ-2018Getty Images

Я путешествовал в страны с другим лингвистическим складом типа Японии, Индии или Таиланда, но даже там не было таких проблем, как в России. Здесь самый большой языковой барьер, с которым я сталкивался. К концу поездки я чуть-чуть разобрался с алфавитом, чтобы знать, как звучат нужные слова. Но даже простые разговоры становились мучительно сложными. И это всегда неловкий опыт для тебя – оказаться в другой стране и чувствовать себя глупо и/или неуважительно.

К счастью, многие русские были очень отзывчивыми и разговаривали с тыкающими в меню и глупо улыбающимися иностранцами, пока Google Translate участвовал в каком-то своем чемпионате по переводам. С этим тяжело справиться и тяжело не думать о том, насколько языковой барьер помешал твоему познанию русской культуры.

Но неважно, насколько сложным был ваш разговор – русские все равно рассмеются, если вы закончите диалог словом, которое точно знаете: «Спасибо».

7. В русских ресторанах зачем-то указывают вес блюда в меню

Я еще должен разобраться с этим. Наверное, ты почувствуешь себя лучше, если кто-то объяснит, 180 граммов говяжьего тартара – это сколько? Когда официант приносит тебе его, то порции кажутся слишком маленьким. Правда, это, конечно, не спасло меня от тяжести по возвращении в Англию.

8. Русские смотрят футбол чуть иначе

Сборная РоссияGetty Images

Местные составляли основную часть зрителей почти на каждом стадионе, разбавляя атмосферу криками «РОС-СИ-Я», начинавшимися где-то с десятой минуте. Но только на играх сборной России вы получали по-настоящему неофитское прочтение игры.

Болельщики кричали каждый раз, когда Россия владела мячом, даже если это происходило у их углового флага. Сдавленно вздыхали, когда Игорь Акинфеев делал классный сэйв или когда защитник заблокировал опасный удар.

На арене стояла тишина, если судья принимал спорное решение не в их пользу. Хотя обычно фаны в других странах ругают арбитра и орут на него. В общем, это было приемлемо странно. Но опять же, в Англии сведут тебя с ума, когда футболисты заработают угловой – у всех свои недостатки.

9. Многие русские фанаты казались случайными людьми на футболе

Толпы на матчах России не выглядели очень образованными в футболе. Было много случаев, когда их реакция не совпадала с тем, что происходило на поле – простой вынос от ворот воспринимался как невероятно опасный момент. Очень бесило, когда пишешь репортаж и чувствуешь, что сейчас произойдет что-то невероятное – а, нет, просто заброс после аута.

10. У такси в Москве две скорости: в пробке и 160 км/ч

В Москве на удивление ужасное движение, наверное, худшее, которое я видел, кроме Сан-Паулу. Это приводит к двум вещам: куче времени, проведенному в пробках, хотя на метро ты бы добрался быстрее. А когда водители не стоят в пробках, то компенсируют это время такой скоростью, которую только может развить автомобиль. И это несмотря на то, что у них нет ремней безопасности, и они не пользуются зеркалами заднего вида. Также таксисты часто коротают время тем, что смотрят ТВ за рулем, пишут эсэмэски или поют караоке. Нормально, чего.

11. Им все еще правда нравится Ленин

ЛенинGetty Images

Обычно когда рушится какой-то режим, вся иконография уходит вместе с ним. Но в России восхваление коммунистов в основном осталось нетронутым. В Москве в начале 90-х снесли какие-то статуи, но большинство вернули на место. Тысячи гигантских Лениных все еще гордо стоят над страной в знак почти романтизации советского прошлого в России. Здесь даже реабилитировали Сталина. В Волгограде, где Англия проводила первый матч, ходили серьезные дискуссии о том, чтобы вернуть городу название Сталинград.

Сам большой Влад [Ленин] покоился в мавзолее на Красной Площади. Последний месяц его почти не трогали туристы, вождь оказался в тени рекламы пива, кредитных карт и автомобилей. Это… то, чего бы он хотел?

12. Гагарин везде

Впервые я увидел лицо Гагарина на футболке, которую продавали в ларьке с футбольными сувенирами. Тогда еще подумал, болел ли он в принципе за какую-либо сборную. Но когда он оказался на футболках и шарфах по всей стране, я с запозданием понял силу, которую он до сих пор олицетворяет в России.

Гагарин был первым человеком, полетевшим в космос в 1961 году, даже раньше американцев. Он до сих пор лучше кого бы то ни было представляет новаторство и превосходство России. Неудивительно, что спорт и общество в целом хочет приобщиться к его фигуре.

13. Досмотр в аэропортах в России немного отличается от других стран

Самара, болельщики, полиция, ЧМ-2018Getty Images

В России охраннику все равно, везешь ли ты жидкость и вытащил ли электронную книгу. Вас попросят лишь включить ноутбук и телефон, чтобы удостовериться, что это ноутбук и телефон. И это относится к любому досмотру, включая стадионы.

14. Можешь шопиться с большей вариативностью

В России в супермаркетах ты можешь купить даже воздушную винтовку. Почему бы и нет? Добавьте сюда же ножи, топоры и другие виды немного опасных предметов за стеклянной витриной.

15. Россия даже больше, чем вы думаете

Это не самое очевидное и не становится очевидным, пока очевидность не проявляется на твоих глазах. Широта пейзажа. Ты не замечаешь всего этого, пока не полетишь в условный Ростов и не упадешь в бескрайние поля, уходящие в горизонт. И маленькие чудесные городишки с населением примерно в миллион человек простираются вдали.

Джек Питт-Брук, Джонатан Лью, Эд Мэльон, Марк Критчли, Мигель Дилейни, The Independent

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