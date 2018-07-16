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Путин подарил Трампу официальный мяч ЧМ-2018. Тот в ответ презентовал шайбу и свитер Овечкина

Путин подарил Трампу официальный мяч ЧМ-2018. Тот в ответ презентовал шайбу и свитер Овечкина
Eurosport

29 мин. назад

Обмен подарками в Финляндии.

Президент РФ Владимир Путин после встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом подарил тому официальный мяч ЧМ-2018.

«Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча. Теперь этот мяч на его стороне», – сказал Путин.

«Да, мы будем проводить ЧМ, и я надеюсь, мы также хорошо справимся с этой работой», – ответил президент США. Трамп сказал, что отдаст подарок сыну Бэррону, после чего бросил мяч своей супруге Меланье.

После встречи выяснилось, что Дональд тоже приготовил сюрпризы Путину. «Президент Трамп подарил свитер Александра Овечкина и шайбу», – сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

  • Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля.
  • США вместе с Мексикой и Канадой примут турнир 2026 года.

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