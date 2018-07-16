Участница Pussy Riot, отбившая пятерню Киллиану Мбаппе в финале ЧМ-2018, получила 15 суток ареста

Активистка группы Pussy Riot Вероника Никульшина, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира, получила 15 суток ареста. Суд признал ее виновной в нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях.

Ей запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года, сообщает «Медуза». Остальным участникам группы решение огласят позднее.

Четверо стрикеров выбежали на газон в полицейской форме, одна из девушек дала пять Килиану Мбаппе в центральном круге. Затем участников группы задержали.

Pussy Riot назвали акцию «Милиционер вступает в игру» и протестовали против политзаключенных и полицейского произвола.

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