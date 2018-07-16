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Участница Pussy Riot, отбившая пятерню Киллиану Мбаппе в финале ЧМ-2018, получила 15 суток ареста

Участница Pussy Riot, отбившая пятерню Мбаппе, получила 15 суток ареста
Eurosport

17 мин. назад

Дама понесла наказание.

Активистка группы Pussy Riot Вероника Никульшина, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира, получила 15 суток ареста. Суд признал ее виновной в нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях.

Ей запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года, сообщает «Медуза». Остальным участникам группы решение огласят позднее.

  • Четверо стрикеров выбежали на газон в полицейской форме, одна из девушек дала пять Килиану Мбаппе в центральном круге. Затем участников группы задержали.
  • Pussy Riot назвали акцию «Милиционер вступает в игру» и протестовали против политзаключенных и полицейского произвола.

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