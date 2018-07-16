Мужик облил Жириновского пивом на Никольской, получил парочку лещей и загремел на 14 суток

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал участником неприятного инцидента на Никольской улице.

Политик приехал в центр после финала чемпионата мира. Один из проходивших мимо мужчин облил его пивом. Хулигана тут же схватили сотрудника правопорядка, а сам пострадавший отвесил обидчику несколько ударов по голове. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, его отправили под арест на 14 суток.

ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля.

Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале была сильнее хорватов 4:2.

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