Мужик облил Жириновского пивом на Никольской, получил парочку лещей и загремел на 14 суток
Веселье на главной улице ЧМ продолжается.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал участником неприятного инцидента на Никольской улице.
Политик приехал в центр после финала чемпионата мира. Один из проходивших мимо мужчин облил его пивом. Хулигана тут же схватили сотрудника правопорядка, а сам пострадавший отвесил обидчику несколько ударов по голове. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, его отправили под арест на 14 суток.
- ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля.
- Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале была сильнее хорватов 4:2.
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