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Мужик облил Жириновского пивом на Никольской, получил парочку лещей и загремел на 14 суток

Мужик облил Жириновского пивом на Никольской, получил парочку лещей и загремел на 14 суток
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Веселье на главной улице ЧМ продолжается.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал участником неприятного инцидента на Никольской улице.

Политик приехал в центр после финала чемпионата мира. Один из проходивших мимо мужчин облил его пивом. Хулигана тут же схватили сотрудника правопорядка, а сам пострадавший отвесил обидчику несколько ударов по голове. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, его отправили под арест на 14 суток.

  • ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля.
  • Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале была сильнее хорватов 4:2.

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