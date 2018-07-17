ФИФА убьет рейтинг сборных и введет новый, как у шахматистов. Как он будет работать

Никто не верил в сборную России. Критерии понятны: факапы в товарищеских матчах, тренер-хам с мегаэго и состав из серых и выращенных лимитом посредственностей. Ах да, и еще один: рейтинг ФИФА, в котором Россия опускалась с каждой неделей.

О том, что сборная плюхнулась на новое дно, уже не писали свежие новости – просто обновляли старые. 70-е место, самое низкое среди участников чемпионата мира – перцы, которые не шарят в футболе, выбрали этот факт бронебойным аргументом и кидали его в компаниях, чтобы выглядеть экспертами.

Прошло три недели, и самая слабая команда влезла в четвертьфинал. Зато там не оказалось семи сборных из топ-10 рейтинга ФИФА – Германия с Польшей не вышли из группы, Португалия, Аргентина, Швейцария и Испания вылетели в 1/8 финала, Чили вовсе не приехала. Лишнее доказательство, что официальный чарт футбольной федерации люто не совершенен и использовать его в спорах для убедительности нельзя.

Альтернатива есть – рейтинг Эло. Его используют в шахматах с 1970-х, и им полностью довольны. В чем смысл: система берет всех шахматистов и предполагает, как закончатся их матчи друг с другом – условно первый номер победит всех остальных, второй выиграет у всех, но уступит только первому, третий тоже облажается во встречах только с первыми двумя и так далее. В Эло заложены ожидаемые результаты, и чем выше разница в более крупную сторону, тем выше шахматист продвигается в рейтинге.

Магнус Карлсен, Сергей Карякин, шахматыEurosport

К футболу систему Эло приложили еще до Eurosport.ru – есть простенький сайт, на котором обсчитывают сборные и выстраивают их по другому рангу. В него заложены все результаты команд с 1991 года. У ФИФА имеют значение результат матча, значимость турнира, сила соперника и конфедерация, в которой он играет. Затем каждый год федерация пересматривает старые матчи – то есть за 12 побед в 2018-м сборная получает, например, 100 очков, но в 2019-м их умножат на коэффициент 0,5 и результат превратится в 50, а в 2020-м кэф упадет до 0,3.

Рейтинг Эло отличается тем, что предсказывает итог до стартового свистка на основе силы обеих команд. Чем ближе он будет к получившемуся счету после 90 минут, тем больше сборные наберут баллов. Новые данные высчитываются так: из результата матча отнимают ожидаемый, затем число умножают на произведение индекса значимости матча и разницы мячей, а к получившемуся прибавляют старый рейтинг команды. На языке формул верхние три строчки выглядят так.

Отличий от чарта ФИФА хватает.

Эло не смотрит на регион соперника и не зашорен стереотипами, что в Азии или Африке не может быть сильной сборной;

Эло больше ценит товарищеские матчи – их коэффициент в три раза ниже, чем у игр Кубка мира. Разница товарняков и ЧМ при подсчете ФИФА – в четыре раза. Поэтому Россия перед домашним чемпом была в неофициальной системе 38-й, а не замыкала седьмой десяток;

Эло дает больше очков за результативность – если матч двух равных команд закончится со счетом 4:0, то победителя наградят лучшими баллами. Для ФИФА все победы равны, что приближает друг к другу автобусы и тики-таки;

Эло наградит более слабые команды за победы над сильными. На ЧМ-2018 Россия за разгром саудитов получила почти столько же баллов от ФИФА, сколько за вынос Испании по пенальти. В новой системе Южная Корея получила бы 80 баллов за казнь Германии и взлетела на 20 позиций.

Тимо Вернер, Германия, Южная Корея, ЧМ-2018Getty Images

Рейтинг Эло применяют и для клубов, но он менее объективный: в первой тройке «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити». Факторов много – это и большее число матчей, и более сложный обсчет формы соперников, и недостаточная разница коэффициентов для внутренних чемпионатов и ЛЧ. Как только ученые возьмутся за доработку критериев, тогда Эло может вводить и для клубов.

Новая система придет в футбол с окончанием чемпионата мира-2018. На последнем конгрессе в Москве 10 июня ФИФА объявила не только о кандидатах на проведение ЧМ-2026, но и о реформе прежнего чарта. Теперь международная федерация будет оценивать сборные по методу, приближенному к Эло, но без учета разницы мячей (выбросите из верхней таблицы индекс G). В организации два года рассматривали варианты и остановились на единственной разумной альтернативе.

Джанни Инфантино, ФИФАGetty Images

The Telegraph считает, что это сделали для наказания Англии – теперь отцы футбола не будут гонять столько товарняков, чтобы подняться в топе ФИФА. Но все гораздо проще: старая схема работала 12 лет и не отражала настоящую силу команд. С июля 2018-го понять ее будет легче – один взгляд на рейтинг Эло покажет, кто в футболе царь, а кто читер.

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