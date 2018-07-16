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Переполненные Елисейские поля и дым от самолетов в цвета флага Франции. Париж встретил героев ЧМ

Переполненные Елисейские поля и дым от самолетов в цвета флага Франции. Париж встретил героев ЧМ
Eurosport

47 мин. назад

Фантастические кадры.

Во Франции с чемпионским размахом встретили сборную страны, которая во второй раз в истории стала сильнейшей в мире.

Празднования начались еще в аэропорту, самолет с футболистами встретили водяным салютом.

Первыми из самолета вышли главный тренер Дидье Дешам и капитан Уго Льорис.

Пафосное фото по дороге в центр Парижа.

Чествование у Елисейского дворца.

Дальше футболисты пересели в автобус с открытым верхом.

Таких толп Париж не видел со временем Французской революции.

Куда же без самолетов, которые раскрасили небо в цвета флага Франции

Мбаппе признался, что никогда не видел ликующих французов на Елисейских полях – теперь он может лицезреть эту картину вживую.

  • Франция обыграла в финале ЧМ-2018 Хорватию со счетом 4:2.
  • Первый раз чемпионами мира «трехцветные» стали 20 лет назад.

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