«ЧМ научил нас быть терпимее и человечнее». Почему мы никогда не забудем Россию-2018

Локация: Краснодар

Ты залипаешь в твиттере весь день и разглядываешь бесконечные фотки французов и хорватов. Вот Канте фоткается, или его фоткают – за историями о скромности Н’Голо не понять. Вот Ракитич с Модричем расписывают друг другу майки и клянутся вернуться в финал.

Это началось месяц и один день назад – 15 июня, дневная «Ласточка» в Сочи, 18 дней вне дома, 9 городов, 12 матчей. Я был везде кроме Калининграда и Екатеринбурга, двух крайних и никак не вписывавшихся в маршрут точек – из-за них пришлось бы жить в поездах и не видеть матчи. Я провел в плацкартах столько времени, сколько не проводил никогда; путешествовал так далеко, куда не гонял ни разу в жизни и не погоню ни разу. 137 часов – это больше пяти суток на верхней полке.

Ты никогда не объяснишь друзьям, как это круто, если они сами не были в этом вихре из мексиканцев, в урагане из бразильцев, в тайфуне из швейцарцев, в торнадо из аргентинцев. Ты можешь не отличать Аршавина от Игнашевича, но болельщики на ЧМ становятся самым понятным феноменом – им весело, ты хочешь, чтобы тебе было весело, и присоединяешься к ним. Ты привозишь им светящиеся стаканы из поездки, и они предательски тухнут через двое суток.

Простите за пафос, но не тухнет лишь память о чемпионате мира. Такого с нами не случится никогда. Можно взять билет, кликнуть на медиатикет на сайте ФИФА и помчать на финал, но лучше не делать этого, ведь так будет грустнее.

Лучше залипать в твиттере на фотки французов и хорватов. Спасибо, что это было со мной.

Локация: Ленинградский вокзал в Москве

Даже после финального свистка последнего матча, церемонии награждения и вручения кубка все еще не верилось, что чемпионат закончился. Разум отказывался принимать, что больше не будет ни футбола, ни сумасшедших фанатов, ни безумной атмосферы. Казалось, что все затихло только на ночь – утром все проснутся и начнут по новой. Все эти флаги, танцы, песни.

Мы добрались до вокзала и удивились, что за 10 минут до отправления на перроне были только проводники и волонтеры. Мы подошли к вагону, а с нами сразу поздоровались: «Артем и Михаил? Доброй ночи».

Оказалось, кроме нас в вагоне №15 поедет только проводница. На большой состав набралось 20 человек – всех легко можно было согнать в один вагон. Проводницу это не сильно обрадовало, но она все же зачитала нам персональный инструктаж и пошла по своим делам.

Совсем скоро точно так же опустеет и страна – Россию покинут все иностранные журналисты и болельщики. Мы снова останемся одни. Наедине с нашим футболом, проблемами, налогами и прочим, что уступило место чемпионату миру и вежливо подождало в сторонке целый месяц.

Локация: Москва

Душное утреннее метро, гроздья сонных пассажиров, свисающих с перекладин вагонов, и ни одного улыбающегося лица. Ну вот, похоже, ЧМ все. Мексиканцы, нигерийцы, хорваты, французы – все дособирают вещи и возвращаются к семьям, домам, работам, собакам, прекрасным или никчемным жизням.

В России они насмотрелись, наболели, нащупали, натрогали, напили и наели на два ЧМ вперед. Вряд ли катарские хозяева сильно порадуют любителей веселья, дешевого алкоголя и доступных женщин. Никто пока не представляет, что ждет приезжих болельщиков в беспредельно богатой и жесточайше строгой стране. И от этого эффект, оставляемый ЧМ-2018, как минимум удваивается. Утраивается. Учетырнадцитеряется.

Россия, ЧМ-2018, болельщикиEurosport

Этот турнир многое изменил. Изменил людей по обе стороны границы. В России уже и забыли, насколько хорошо умеют в гостеприимство, а туристы внезапно кричали про любовь к новой лучшей стране в мире. О дивный новый мир. Один нигериец рассказал, как приехал на неделю, увидел русских девчонок и решил остаться на две. Второй пропел, как приехал на неделю, выпил водки и решил остаться на месяц. Всего этого колориту лилось по венам России, оседало в Самаре, Волгограде, Нижнем, Верхнем, да вообще в любом Новгороде. В Саранске еще, да.

Это был настолько невероятный чемпионат. Настолько великий и сумасшедший. Встал он над Россией, зачерпнул горсть воспоминаний и – каждому в голову по три штуки минимум. Вот этому мальчонке – гол Кросса на 95-й. Вот этой даме – того самого чернобрового аргентинца с Никольской. И бог с ним, что армянин оказался. Старичку – слезы Дзюбы и счастливое осознание, что он заблуждался, и им, вот этим вот, не все равно. А этому подростку – сумасшедшего бразила, у которого так растянулся пасик, что он на чистом русском проорал в камеру «Россия – ******* [офигенно], братан!»

Это был чемпионат, насыпавший всем нам счастья, добра и любви. Столько любви, сколько сами русские от себя не ждали. Столько любви, сколько от русских не ждал никто.

Локация: Санкт-Петербург

Все началось в 2010 году. 2 декабря я сидел на кухне и шинковал докторскую колбасу на ужин – стандартный вечер второкурсника перед зачетной неделей. По телевизору началась церемония выбора хозяина ЧМ-2018, Зепп Блаттер вытянул бумажку с надписью Россия, а я понял, что самое счастливое время моей жизни наступит через восемь лет.

Это был судьбоносный вечер для страны. И не только. В тот момент увлечение футболом вырвалось из рамок хобби и взлетело куда-то выше. Именно тогда наивная мечта тинейджера – смотреть много футбола бесплатно – приняла конкретные черты. Плевать на учебу и девочек, мне нужен чемпионат мира дома, это же правда происходит раз в жизни. С этой мотивацией я яростно строчил в каких-то забытых блогах.

Сегодня 16 июля 2018 года. Я сижу за ноутбуком и прокручиваю время назад. Только что я пожимал руку Пальмери и Малуда, проходил в метре от Блаттера и Роналдо, разговаривал с героем мема «Россия офигенна», зависал от заката над Волгой в Нижнем Новгороде, освежался в Черном море возле «Фишта», уничтожал пиво за счет какого-то англичанина, слушал перуанца, который объяснял разницу между ламой и вакуньей, стоял три часа в пробке под Тамбовом после матча сборной России в Самаре и опоздал из-за этого на великую ничью Франции и Дании (0:0), сходил с ума в петербургской фан-зоне после сэйвов Акинфеева и убивался после точного пенальти Ракитича в Сочи. А потом этот помпезный салют в Москве, и все.

15 матчей, 7 городов, 15,5 тысяч километров на поезде и 1000 – на автобусе. Это расстояние сопоставимо с тем, что разделяет Португалию и Чукотку. Парень, который резал колбасу на кухне в 2010-м, даже не представлял, что его ждет.

Мое приключение закончилось. Наше приключение закончилось. И теперь начинается новое – мы должны воспользоваться наследием, которое получили. Ведь чемпионат мира принес в Россию не только стадионы и футбольные поля. Он сплотил нас, научил не стесняться эмоций, быть более честными и открытыми, быть терпимее и человечнее.

Нельзя все время жить мечтой, но и жить без мечты тоже нельзя. Давайте отдохнем от чемпионата мира, съездим в гости к родителям или признаемся в чувствах любимому человеку.

В жизни и правда есть более важные вещи, чем футбол. Время вспомнить об этом.

Франция подняла Кубок мира под раскаты грома. Россия проводила ЧМ-2018 как никто и никогда

Англии плевать на третье место, и она свалила домой. Господи, чемпионат мира умрет уже завтра

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