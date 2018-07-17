Модрич и Ракитич обменялись футболками, на которых написали трогательные послания друг другу

Полузащитники сборной Хорватии Иван Ракитич и Лука Модрич по окончании финального матча ЧМ-2018 подписали друг другу джерси и обменялись ими.

«Моему брату Ивану, от чистого сердца. Я горжусь тем, что разделил с тобой замечательные моменты на поле», – написал Модрич.

«Моему брату Луке, это была огромная честь провести все это время вместе с тобой», – ответил ему Ракитич.

Хорватия впервые в истории вышла в финал ЧМ, но в решающей встрече уступила Франции – 2:4.

Модрич признан лучшим игроком турнира в России.

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