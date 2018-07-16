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Le Parisien: полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте в играл финале ЧМ-2018 с больным желудком

Le Parisien: Канте играл в финале ЧМ с больным желудком
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Его замена получила вполне прозаичное объяснение.

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте играл в финале чемпионата мира против Хорватии, находясь не в оптимальной форме.

У Канте перед матчем обнаружили гастроэнтерит, но главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам выпустил футболиста в стартовом составе, сообщает Le Parisien.

  • На 55-й минуте Н'Голо уступил место на поле Стивену Н'Зонзи.
  • Франция победила в финальной игре хорватов со счетом 4:2.
  • «Трехцветные» стали чемпионами второй раз в истории. Первый титул случился 20 лет назад.

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