Le Parisien: полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте в играл финале ЧМ-2018 с больным желудком

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте играл в финале чемпионата мира против Хорватии, находясь не в оптимальной форме.

У Канте перед матчем обнаружили гастроэнтерит, но главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам выпустил футболиста в стартовом составе, сообщает Le Parisien.

На 55-й минуте Н'Голо уступил место на поле Стивену Н'Зонзи.

Франция победила в финальной игре хорватов со счетом 4:2.

«Трехцветные» стали чемпионами второй раз в истории. Первый титул случился 20 лет назад.

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