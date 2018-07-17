Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует 440 тысяч евро призовых за ЧМ-2018 детям-инвалидам

19-летний нападающий сборной Франции направит все призовые за Кубок мира в России в организацию Premiers de Cordee, которая занимается продвижением спортивного образа жизни детям с серьезными заболеваниями и инвалидностью. Килиан начал сотрудничество с этим фондом в 2017 году.

«Нам сообщило об этом окружение игрока и семьи. Мы не хотим забегать вперед, потому что бонус будет выплачен только в случае выхода Франции в 1/4 финала. Но мы очень тронуты решением Килиана. Мы никогда не просим денег у наших спонсоров», – рассказал генменеджер фонда Себастьян Руффе еще до старта ЧМ-2018.

В L’Equipe почитали, что эта сумма должна составить около 440 тысяч евро (20 000 за игру и 300 000 за победу на турнире).

На ЧМ-2018 Мбаппе отличился четырьмя голами за сборную Франции.

А еще стал лучшим молодым игроком турнира.

В «ПСЖ» Мбаппе зарабатывает 1,5 млн евро в месяц.

«Ему лишь 19, но иногда будто 35». Килиан Мбаппе блистал весь ЧМ и не подкачал в финале

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