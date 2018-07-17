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Стивен Н'Зонзи настоял, чтобы партнеры передали Кубок мира Канте. Н'Голо стеснялся об этом попросить

Н'Зонзи настоял, чтобы партнеры передали Кубок мира Канте. Нголо стеснялся об этом попросить
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Милая история про скромность полузащитника «Челси».

В сети стремительно набирает просмотры видео, в котором показано, как полузащитник сборной Франции Стивен Н'Зонзи уговаривает партнеров по команде передать трофей в руки Н'Голо Канте. Хав «Челси» все время находился рядом с кубком, но стеснялся обратиться к другим чемпионам мира.

Мы не можем показать вам это видео, потому что нас за это накажет ФИФА. Но мы можем отправить вас по гиперссылке, где это видео пока еще есть.

  • 4 года назад Канте играл за «Кайен» во второй лиге Франции.
  • К 2018 году 27-летний полузащитник накопил победы в АПЛ с «Лестером» и «Челси», а также Кубок Англии с лондонцами.

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