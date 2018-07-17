Стивен Н'Зонзи настоял, чтобы партнеры передали Кубок мира Канте. Н'Голо стеснялся об этом попросить

В сети стремительно набирает просмотры видео, в котором показано, как полузащитник сборной Франции Стивен Н'Зонзи уговаривает партнеров по команде передать трофей в руки Н'Голо Канте. Хав «Челси» все время находился рядом с кубком, но стеснялся обратиться к другим чемпионам мира.

Мы не можем показать вам это видео, потому что нас за это накажет ФИФА. Но мы можем отправить вас по гиперссылке, где это видео пока еще есть.

4 года назад Канте играл за «Кайен» во второй лиге Франции.

К 2018 году 27-летний полузащитник накопил победы в АПЛ с «Лестером» и «Челси», а также Кубок Англии с лондонцами.

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