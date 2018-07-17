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Сочнейшие кадры с улиц Загреба, на которых 550 тысяч человек встречали сборную Хорватии
Так выглядит настоящий национальный праздник.
Днем 16 июля в Загребе прошел грандиозный праздник: страна чествовала футболистов сборной Хорватии, вернувшихся на родину с серебряными медалями.
Встречать кумиров пришли 550 тысяч человек – это 15% населения всей Хорватии.
Из-за огромного ажиотажа путь футболистов от аэропорта до площади бана Йосипа Елачича занял 4 часа вместо обычных 30 минут.
Ночью центральная площадь Загреба выглядела еще внушительнее.
- Хорватия – второй самый маленький по населению финалист в истории чемпионатов мира после Уругвая.
- Хорваты на пути в финал победили таких соперников, как Аргентина, Россия и Англия. В решающем матче команда Златко Далича проиграла Франции.
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