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Сочнейшие кадры с улиц Загреба, на которых 550 тысяч человек встречали сборную Хорватии

Сочнейшие кадры с улиц Загреба, на которых 550 тысяч человек встречали сборную Хорватии
Eurosport

11 мин. назад

Так выглядит настоящий национальный праздник.

Днем 16 июля в Загребе прошел грандиозный праздник: страна чествовала футболистов сборной Хорватии, вернувшихся на родину с серебряными медалями.

Встречать кумиров пришли 550 тысяч человек – это 15% населения всей Хорватии.

Из-за огромного ажиотажа путь футболистов от аэропорта до площади бана Йосипа Елачича занял 4 часа вместо обычных 30 минут.

Ночью центральная площадь Загреба выглядела еще внушительнее.

  • Хорватия – второй самый маленький по населению финалист в истории чемпионатов мира после Уругвая.
  • Хорваты на пути в финал победили таких соперников, как Аргентина, Россия и Англия. В решающем матче команда Златко Далича проиграла Франции.

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