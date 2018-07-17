Адиль Рами дал потискать кубок чемпионов мира Памеле Андерсон

В начале июля по интернету прокатилась волна слухов, что защитник сборной Франции Адиль Рами вскоре женится на знаменитой актрисе Памеле Андерсон.

Отношения с футболистом сулят много плюсов. Например, звезда «Спасателей Малибу» прикоснулась к одному из главных трофеев мирового спорта.

Адиль и Памела встречаются по меньшей мере с лета 2017 года. Андерсон приезжала в Санкт-Петербург поболеть за Рами в полуфинале с Бельгией. Актриса старше Адиля на 19,5 лет.

В прошлом Памела четырежды была замужем и неоднократно помолвлена.

Франция стала двукратным чемпионом мира (1998, 2018).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме