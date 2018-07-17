Адиль Рами дал потискать кубок чемпионов мира Памеле Андерсон
Теперь футболисты еще сильнее захотят этот трофей.
В начале июля по интернету прокатилась волна слухов, что защитник сборной Франции Адиль Рами вскоре женится на знаменитой актрисе Памеле Андерсон.
Отношения с футболистом сулят много плюсов. Например, звезда «Спасателей Малибу» прикоснулась к одному из главных трофеев мирового спорта.
- Адиль и Памела встречаются по меньшей мере с лета 2017 года. Андерсон приезжала в Санкт-Петербург поболеть за Рами в полуфинале с Бельгией. Актриса старше Адиля на 19,5 лет.
- В прошлом Памела четырежды была замужем и неоднократно помолвлена.
- Франция стала двукратным чемпионом мира (1998, 2018).
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