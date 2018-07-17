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Адиль Рами дал потискать кубок чемпионов мира Памеле Андерсон

Рами дал потискать кубок чемпионов мира Памеле Андерсон
Eurosport

1 час назад

Теперь футболисты еще сильнее захотят этот трофей.

В начале июля по интернету прокатилась волна слухов, что защитник сборной Франции Адиль Рами вскоре женится на знаменитой актрисе Памеле Андерсон.

Отношения с футболистом сулят много плюсов. Например, звезда «Спасателей Малибу» прикоснулась к одному из главных трофеев мирового спорта.

  • Адиль и Памела встречаются по меньшей мере с лета 2017 года. Андерсон приезжала в Санкт-Петербург поболеть за Рами в полуфинале с Бельгией. Актриса старше Адиля на 19,5 лет.
  • В прошлом Памела четырежды была замужем и неоднократно помолвлена.
  • Франция стала двукратным чемпионом мира (1998, 2018).

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