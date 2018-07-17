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Игроделы соорудили две ядерные онлайн-игры, посвященные симуляциям Неймара

Игроделы соорудили две ядерные онлайн-игры, посвященные симуляциям Неймара
Eurosport

31 мин. назад

В одной нужно не упасть, в другой – упасть вовремя.

Фееричное выступление Неймара на ЧМ-2018 послужило источником вдохновения не только для любителей мемов, но и для игроделов.

В интернете появились сразу две онлайн-игры, посвященные ныряниям Неймара: Neyboy Challenge и Rolling Neymar.

В игре Neyboy Challenge Неймара при помощи стрелок нужно как можно дольше удерживать на ногах. Как только бразилец упадет, он заплачет и укатится, а игра закончится.

Пользователи уже активно хвастаются в твиттере своими достижениями:

В Rolling Neymar, напротив, требуется кататься по газону, пока судья смотрит на Неймара, и отдыхать, когда рефери стоит к Нею спиной. Если Неймар вовремя не встанет или нырнет, то получит красную.

  • Неймар забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи на матчах ЧМ-2018 в перерывах между ныряниями.
  • Всего бразилец провел на газоне 14 игровых минут.

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