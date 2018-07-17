Место притяжения. Просмотр матчей в фан-зонах ничем не хуже, чем на стадионах

Чемпионаты мира проводят не для выявления сильнейшей сборной планеты. Обычно, после месячного марафона, победителем становится команда-титан – сильнейшей быть не обязательно. Чемпионаты мира проводят для атмосферы. Ее зачатки зарождаются на стадионах, но 45, 60 и даже 80-тысячные арены не передают импульсы эмоций так, как это делают фан-зоны. Если бы ЧМ никогда не прошел в России, то тысячи жителей по всей стране не узнали бы о лучшем способе просмотра футбола. Нет, до глазения в экран в дружеской компании они додумались бы и без ЧМ, правда, вряд ли кто-то поверил бы в ажиотаж на матчах Нигерии с Исландией или Панамы с Тунисом.

Чемпионаты мира проводят для возбуждения ощущений. Они разнообразны и максимально полноценны. Они объединяют. Фан-зоны идеально подходят для этого. Ассоциирование с толпой в повседневной жизни довольно абсурдно и обидно, только если это не отсылка к ликующему океану после гола Дзюбы Испании. Потерять голову иногда нужно, и на этом чемпионате такое случалось несколько раз. Логичное продолжение шеи оставалось пригодным только чтобы извергать крик счастья, и это фантастическое чувство.

Чемпионаты мира проводят для кросс-культурного обмена. Если исключить нежелательные для кого-то половые связи, то иностранцы привезли в Россию знание, что улыбки на лицах и танцы где угодно легко совместимы с Россией, а зажиматься во внутреннем мире – скучно.

Фан-зоны – уменьшенные в масштабе копии земного шара. На них было не тесно быстро вылетевшим панамцам, которые подкатывали к русским девушкам даже быстрее, чем их сборная собирала вещи, и вполне комфортно чинным немцам, разбитых корейцами на глазах толпы. Немного безбашенные и страшно красивые иранцы заставили болеть за Азмуна и остальных просто потому, что их небольшие кучки порождали концентрированную страсть.

В фан-зонах сказали нет расизму, политическим течениям и любым проявлениям враждебной агрессии. Английские фаны наслаждались футболом рядом с русскими, медиа не сообщали о масштабных побоищах, а большинству иностранцев сломали стереотипы о русских. Фан-зоны показали, что для нормальных отношений между болельщиками нужно всего лишь смешать их и не лезть. Футбол сделает все остальное.

Иногда печалил выбор приглашенных артистов. Иностранцы, что логично, не понимали ни слова на русском, но даже носители языка едва ли воспринимали ноунеймов, которые запишут в резюме «выступал перед многотысячной толпой», даром, что их никто не слушал. Правда, когда на сцену врывались признанные звезды, в толпе начиналось нереальное безумие или милейшее акапельное исполнение. ATL разнес Воробьевы горы культовым «За Русь я на танцполе взорвусь», Лена Катина (бывшая участника «Тату») собрала кучу респектов и подпеваний за «Нас не догонят» в русском и английском исполнении, а про клубную любовь Саши ST, выбитую у него на груди, как-то тоже забыли.

Матчи сборной России в фан-зонах в будущем лучше не смотреть, если у вас больное сердце, слабые нервы или любые другие душевные болезни. Во всех других случаях такой вариант проникновения в атмосферу футбола обязателен. Объединению незнакомых людей не помешал даже дождь во время серии пенальти и маргинальные личности, бездумно передвигавшиеся в первый ряд (обязательно с пивом) поближе к сцене. Россия – эмоциональнейшая страна, хоть многие привыкли к тому, что русские серые, грустные и экзистенциальные личности. Для чувственности и открытости миру нам нужно немного счастья, и ЧМ его подарил.

Чемпионат мира оставил много памятных моментов, но запомнится все равно что-то одно. Эмоции и ощущения в фан-зонах обволокли живостью и полностью заменили заветный билет на стадион.

Спасибо, ЧМ: Россия узнала, что быть фанатом не страшно и не стыдно