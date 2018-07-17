Диего Марадона: «Франция выиграла ЧМ-2018 благодаря придуманному пенальти»

Диего Марадона на пресс-конференции в Бресте обсудил игроков современности и финал ЧМ-2018.

«Мне снятся футбольные сны, где я на поле. Например, вчера, когда я смотрел финал. Мяч уже бегал по полю, но я думал о другом. Сижу и говорю себе: уже не ты играешь – другие футболисты. Я намного больше развлекался с мячом, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы.

Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной. У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку. У Бельгии очень хорошая команда. Но я не вижу сборную Бельгии победителем чемпионата мира.

Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение», – цитирует Марадону «Прессбол».

Финал Франция – Хорватия (4:2) судил соотечественник Марадоны Нестор Питана.

Марадона получал гонорар от ФИФА за посещение матчей ЧМ-2018, но был лишен его за неприличный жест в игре с Нигерией.

Позже Диего раскритиковал ФИФА за судейство в матче 1/8 финала Колумбия – Англия, а затем извинился.

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