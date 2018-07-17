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Главный тренер Исландии ушел в отставку после семи лет работы в сборной
Закончилась самая славная эпоха в истории «викингов».
Футбольная ассоциация Исландии объявила об отставке главного тренера национальной команды Хеймира Хадльгримссона.
Сообщается, что 51-летний специалист покинул пост по собственной инициативе.
- Хадльгримссон вошел в тренерский штаб сборной Исландии в октябре 2011 года в качестве ассистента, а в 2013 году стал главным тренером.
- Под его руководством исландцы впервые в истории сыграли в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира.
- На Евро-2016 Исландия дошла до четвертьфинала, обыграв по пути Англию, а на ЧМ-2018 вырвала ничью у Аргентины, но не вышла из группы.
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