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Главный тренер Исландии ушел в отставку после семи лет работы в сборной

Главный тренер Исландии ушел в отставку после семи лет работы в сборной
Eurosport

23 мин. назад

Закончилась самая славная эпоха в истории «викингов».

Футбольная ассоциация Исландии объявила об отставке главного тренера национальной команды Хеймира Хадльгримссона.

Сообщается, что 51-летний специалист покинул пост по собственной инициативе.

  • Хадльгримссон вошел в тренерский штаб сборной Исландии в октябре 2011 года в качестве ассистента, а в 2013 году стал главным тренером.
  • Под его руководством исландцы впервые в истории сыграли в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира.
  • На Евро-2016 Исландия дошла до четвертьфинала, обыграв по пути Англию, а на ЧМ-2018 вырвала ничью у Аргентины, но не вышла из группы.

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