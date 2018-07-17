Хатем Бен Арфа: «Модрич – игрок из 70-х. Он воплощение винтажного футбола»

Французский полузащитник Хатем Бен Арфа высоко оценил игру лидера сборной Хорватии Луки Модрича.

«Если его одеть в узкую форму, то покажется, что он – игрок из 70-х. Он воплощение винтажного футбола, который я люблю. Такой вид футболистов сейчас исчезает, но их обязательно нужно сохранить», – приводит слова Бен Арфа France Football.

Модрич получил приз лучшему игроку чемпионата мира-2018 – «Золотой мяч».

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал, где уступила Франции – 2:4.

Бен Арфа в национальную команду на ЧМ не вызвали.

Оставайся в контакте со спортом