Eurosport
Выбери лучших игроков ЧМ-2018
Гризманн, Модрич, Игорян – все монстры на месте.
Чемпионат мира в России завершен – время подводить итоги. Выбери лучших игроков самого крутого турнира. Выбор невероятно сложный, но ты обязательно справишься.
- ЧМ-2018 выиграла Франция. В финале «трехцветные» одолели Хорватию – 4:2.
- Лучшим игроком турнира стал Лука Модрич.
- Приз лучшего молодого футболиста получил Килиан Мбаппе.
- Лучший вратарь ЧМ – Тибо Куртуа, лучший бомбардир – Харри Кейн.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте