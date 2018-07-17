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Выбери лучших игроков ЧМ-2018

Выбери лучших игроков ЧМ
Le Buzz

1 час назадОбновлено 49 мин. назад

Гризманн, Модрич, Игорян – все монстры на месте.

Чемпионат мира в России завершен – время подводить итоги. Выбери лучших игроков самого крутого турнира. Выбор невероятно сложный, но ты обязательно справишься.

  • ЧМ-2018 выиграла Франция. В финале «трехцветные» одолели Хорватию – 4:2.
  • Лучшим игроком турнира стал Лука Модрич.
  • Приз лучшего молодого футболиста получил Килиан Мбаппе.
  • Лучший вратарь ЧМ – Тибо Куртуа, лучший бомбардир – Харри Кейн.

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