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«Он невысокий, очень милый и остановил Месси». Поль Погба перепел песню Джо Дассена в честь Канте

«Он невысокий, очень милый и остановил Месси». Погба перепел песню Джо Дассена в честь Канте
Eurosport

1 час назад

Очень мило.

Во время празднования победы сборной Франции на ЧМ-2018 около Елисейского дворца полузащитник Поль Погба перепел песню Джо Дассена O, Champs-Elysées («Елисейские поля») в честь партнера по команде Н'Голо Канте.

«О, Н'Голо Канте, о, Н'Голо Канте,

Он невысок, он очень милый,

Остановил он Лео Месси, мы то знаем, что он – читер,

Н'Голо Канте!» – пропел Погба, а вместе с ним и вся сборная Франции.

А еще эта песенка звучала в автобусе французов, когда они ехали со стадиона с кубком.

  • В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию - 4:2.
  • «Трехцветные» стали чемпионами во второй раз в истории.

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