«Он невысокий, очень милый и остановил Месси». Поль Погба перепел песню Джо Дассена в честь Канте
Очень мило.
Во время празднования победы сборной Франции на ЧМ-2018 около Елисейского дворца полузащитник Поль Погба перепел песню Джо Дассена O, Champs-Elysées («Елисейские поля») в честь партнера по команде Н'Голо Канте.
«О, Н'Голо Канте, о, Н'Голо Канте,
Он невысок, он очень милый,
Остановил он Лео Месси, мы то знаем, что он – читер,
Н'Голо Канте!» – пропел Погба, а вместе с ним и вся сборная Франции.
А еще эта песенка звучала в автобусе французов, когда они ехали со стадиона с кубком.
- В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию - 4:2.
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