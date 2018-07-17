«Выступая на ЧМ, мы переживали за вас». Александр Самедов обратился к спасенным тайским детям

Полузащитник сборной России Александр Самедов от лица национальной команды обратился к тайским детям, которых спасли после их многодневного нахождения в затопленной пещере.

«Выступая на чемпионате мира, мы знали, в какую беду вы попали. Мы очень переживали за вас и следили за событиями. Вы большие молодцы, что смогли проявить терпение и выдержку.

Я желаю вам скорейшего возвращения на футбольное поле, желаю, чтобы все у вас было хорошо, удачи», – сказал Самедов.

12 детей и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Вызволить всех удалось лишь 10 июля.

Сборная России на ЧМ-2018 впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.

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