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Тибо Куртуа: «Выключил финал ЧМ-2018 на 94-й минуте. Не хотел видеть, как французы радуются победе»

Куртуа: «Выключил финал ЧМ на 94-й минуте. Не хотел видеть, как французы радуются победе»
Eurosport

40 мин. назад

Обида за полуфинал еще свежа.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал получение награды лучшему голкиперу ЧМ-2018.

«Я смотрел финал, но выключил телевизор на 94-й минуте – не хотел видеть, как французы радуются победе. Но сам матч я видел. Когда мои друзья сказали, что я выиграл приз лучшему голкиперу чемпионата, я снова включил телевизор. Это большая честь. Я рад, что часто спасал команду, но эта награда для меня не так ценна, я хотел пройти как можно дальше на турнире», – цитирует Куртуа RTBF.

  • Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали ЧМ-2018.
  • Куртуа провел все 7 матчей на турнире, в которых пропустил 6 мячей и 3 раза отстоял на ноль.

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