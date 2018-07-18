Президент Хорватии проводит заседания в форме сборной и болеет на трибуне. Ты бы отдал за нее голос

Люди привыкли к тому, что политики цементируют покерфейс в любой ситуации. Они всегда должны показывать силу и полную уверенность, поэтому контролируют переживания. Игривая улыбка на лице – вот что получит спортсмен, ученый или военный за достижения. Поэтому, когда мы увидели президента Хорватии, рыдающую на плечах у Модрича, сразу обомлели. Ничего так не умиляет, как человекоподобие высокопоставленного лица.

Колинда Грабар-Китарович – первая женщина-президент Хорватии. Детство и юность она посвятила учебе, но дочь Катарину сразу отдала в фигурное катание. Сейчас ей 17, и лезвием коньков она разрезает не только лед, но и сердца жюри, потому вошла в топ молодых фигуристок Хорватии.

В 2015 году Колинда вступила на должность и с этого момента впрягалась за страну во всех крупных спортивных соревнованиях. В ее гардеробе собралась коллекция из игровых футболок: на баскетбол она ходит в майке трагически погибшего Дражена Петровича – брата главного тренера сборной и одного из лучших баскетболистов бывшей Югославии. Он выступал в НБА за «Портленд Трэйл Блэйзерс», потом перешел в «Нью-Джерси Нетс». После матча сборной он возвращался из Польши с отбора на чемпионат Европы-1993 и попал в автокатастрофу. Выжили все пассажиры, кроме баскетболиста.

На водное поло – с шапочкой 11-го номера Андело Шетка.

На гандбол – в форме звезды сборной Домагоя Дувняка, которому она отвешивает пятерню после игры.

На футбол – в футболке сборной, но уже без номера.

Она остается болельщиком и на политических заседаниях. Самый популярный подарок для руководителей других стран – футболка национальной сборной по футболу с девятым номером у политиков-мужчин (Маурисио Макри, папа римский Франциск, Дональд Трамп, с 15 июля у Владимира Путина) и с 10-м у Терезы Мэй.

А после победы над Англией в полуфинале дресс-кодом заседания хорватского правительства стала форма сборной.

Члены правительства Хорватии пришли на заседание в шахматных джерсиtwitter

Президент чуточку притапливает за загребское «Динамо» – вечного национального чемпиона – и иногда посещает вип-сектор. На ЧМ Грабар-Китарович поразила прессу полетом в эконом-классе и появлением на обычной трибуне, хотя Колинда делала это и в товарищеских матчах сборной. В 1/8 финала с Данией медиа нашли пост в инстаграме, где Колинда в футболке Хорватии изумительно улыбается посреди толпы болельщиков, после чего фото оказалось повсюду. Сама Грабар-Китарович объяснила это так: «Дресс-код в вип-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться там в джерси».

В следующих играх плей-офф Колинда устроилась в ложе, но в футболке с красно-белой шашкой – все как полагается. Дальше камера выхватывала каждую реакцию президента: как она уважительно жала руку Медведеву после гола Черышева или мило смотрела в глаза Макрона, а потом поцеловала в щеку.

Женщина не пропустила ни одного матча в плей-офф, а начиная с победы над Данией регулярно захаживала в раздевалку, чтобы обнять игроков и поблагодарить за игру. Четыре последних поста от президента в инстаграме посвящены исключительно сборной Хорватии, а после финала, где вместе с игроками она разделила неожиданно приятное горе, Колинда сказала: «Для Хорватии это прекрасный момент в истории. Не только для болельщиков, но и для всей страны. У нас появились оптимизм и вера в себя. Я в футболке сборной буду поддерживать свою команду, и неважно, что обо мне подумают. Команда чувствует себя хорошо. Неважно, выиграет она золото или серебро. Мы все равно на вершине мира, я горжусь своей нацией».

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