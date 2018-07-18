Шукер: «Хорватия чувствовала себя в России как дома – у нас схожий менталитет и такая же водка»

Глава Федерации футбола Хорватии Давор Шукер считает, что чемпионат мира в России был организован на очень высоком уровне.

«В плане организации турнир прошел просто великолепно. Все аспекты, включая проживание, передвижение и, конечно, безопасность, были реализованы на отлично. Хочется поздравить и поблагодарить за этот праздник президента Владимира Путина, вице-премьера Виталия Мутко, главу РФПЛ Сергея Прядкина и весь русский народ. Хорватская делегация чувствовала себя здесь как дома – ведь у нас схожий менталитет, похожая кухня и такая же водка, как и у вас», – цитируют Шукера «Известия».

Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Хорватии заняла на турнире второе место, уступив в финале Франции.

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