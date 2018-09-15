Легенда Аргентины Диего Марадона: «Мексика – Германия – лучший матч для просмотра с косяком»

Бывший лидер сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона провел первую пресс-конференцию в «Дорадосе» в качестве технического директора .

«Матч, когда Мексика победила Германию на чемпионате мира-2018, – это лучшая игра, ее нужно смотреть спокойно, куря косячок, Вот это футбол», – подбросил Марадона идею фанатам.

На ЧМ-2018 Германия сенсационно проиграла Мексике – 0:1.

Диего Марадона долгое время лечился от алкогольной и наркотической зависимостей.

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