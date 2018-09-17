Министр спорта Павел Колобков: «ЗМС – это почетное звание, а не спортивное»

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что футболисты сборной России полностью заслужили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) по итогам ЧМ-2018. После награждения многие спортсмены заявили, что тем самым звание обесценивается.

«Мы консультировались с экспертами, это было коллегиальное решение. ЗМС – это не спортивное, а почетное звание. Это важно понять. Оно присуждается за выдающиеся результаты. Футбол – это самый массовый, популярный, самый конкурентный вид спорта. На ЧМ-2018 приехали 32 примерно равные команды. А многие сильные сборные и вовсе остались за бортом соревнований, в том числе команды Италии, США, Голландии, Чили. Наши ребята проявили себя героями и полностью заслужили признание», – рассказал министр в интервью «Известиям».

Против присвоения ЗМС футболистам выступили волейболисты Екатерина Гамова и Дмитрий Мусэрский, экс-футболисты сборной России Александр Мостовой и Андрей Канчельскис.

28 июля Гамова написала в инстаграме: «Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!»

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым