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Аргентинские фаны получили бан на 2 года за непристойные шутки над девушками из России на ЧМ

Аргентинские фаны получили бан на 2 года за непристойные шутки над девушками из России на ЧМ
Eurosport

26 мин. назад

Пусть чуть остынут.

Во время ЧМ-2018 большой резонанс получило видео, на котором аргентинские болельщики призывали русских девушек повторять фразы непристойного и оскорбительного содержания на испанском языке. В связи с этим Министерство безопасности Аргентины запретили фанатам посещать футбольные матчи в Аргентине на два года.

Среди наказанных болельщиков оказался 47-летний Нестор Фернандо Пенови, который 22 июня публично извинился за свое поведение. Еще двоих аргентинцев наказали за аналогичные проступки, информирует RT.

  • Четвертый болельщик не пойдет на футбол в ближайшие два года за то, что попросил мужчину в тюрбане повторить за ним на испанском языке призыв взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.
  • В июне Пенови выложил в соцсетях ролик, на котором попросил россиянку повторить непристойную фразу на испанском языке.

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