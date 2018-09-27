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Активист Pussy Riot: «Меня отравили спецслужбы за акцию на финале ЧМ»

Активист Pussy Riot: «Меня отравили спецслужбы за акцию на финале ЧМ»
Eurosport

2 ч. назад

Время удивительных историй.

Активист Pussy Riot Петр Верзилов рассказал, что его отравили российские спецслужбы, и нашел в этом связь с инцидентом на финале ЧМ-2018.

«Я думаю, что за моим отравлением стоят российские спецслужбы, в частности, ГРУ. Отравление было слишком профессиональным, чтобы думать иначе.

Есть две возможные причины, почему хотели отравить меня. Во-первых, акция во время финала ЧМ-2018, которая сводит их с ума. Во-вторых, моя связь с тремя российскими журналистами, убитыми в Африке. Но я в порядке и не боюсь. Хочу вернуться в Россию», – цитирует Верзилова Bild.

  • Верзилов пробыл несколько дней без сознания в московской больнице. Там ему диагностировали острое полиморфное психотическое расстройство на фоне сильного эмоционального потрясения.
  • Во время финала ЧМ-2018 активисты Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» в рамках акции «Милиционер вступает в игру».

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