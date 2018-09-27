Артем Дзюба: «Обыграй мы по пенальти хорватов, точно победили бы англичан»

Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба в интервью нарисовал красивую развязку для команды Черчесова.

«Я уверен, что, обыграй мы по пенальти хорватов, точно победили бы англичан – на таком фоне, кураже, плюс дома.

В финале точно проиграли бы французам, 100%, возможно, с крупным счетом – 2:5, 2:6. Но это было бы уже неважно, мы были бы в финале, и это навсегда», – прозаически подытожил футболист.

Сборная России дошла до ¼ финала ЧМ-2018.

В финале турнира Франция обыграла Хорватию – 4:2.

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