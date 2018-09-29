Президент Хорватии: «Кажется, Владимир Путин больше болел за нашу сборную в финале ЧМ»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович раскрыла предпочтения президента России Владимира Путина на матче финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2).

«У нас неформальный разговор, поэтому скажу вам то, что сообщила МИД России Сергею Лаврову после финала:

«Мне кажется, что президент Путин больше болел за сборную Хорватии.

Но это не имело значения. Важно то, что после игры он зашел в раздевалки обеих команд, чтобы приветствовать спортсменов», – передает слова Колинды болгарский БЛИЦ Спорт.

Хорватия завоевала серебро ЧМ-2018, однако игрок сборной Лука Модрич стал лучшим футболистом турнира.

Это второе золото сборной Франции на чемпионатах мира: первое завоевано в 1998 году.

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