Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении международной карьеры. О своем решении вратарь сообщил в открытом письме, опубликованном на официальном сайте «красно-синих»:

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.

Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом», – говорится в обращении Акинфеева.

Акинфеев провел 110 матчей за сборную России. Ему не хватило 16 игр до рекорда Сергея Игнашевича.

В составе национальной команды Игорь выступил на Евро-2004, Евро-2008 (бронза), Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016, Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Отличная карьера.

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