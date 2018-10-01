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Выбери самый памятный перфоманс Игоря Акинфеева за сборную России

Выбери самый памятный перфоманс Акинфеева за сборную
Eurosport

1 час назад

Великий вратарь завершил выступления за национальную команду.

Единственный и неповторимый Игорь Акинфеев отдал сборной России 15 лет карьеры. У наследника Льва Яшина были как выдающиеся матчи, так и игры, при мысли о которых возникает жжение пониже спины. А что запомнилось больше?

  • Акинфеев провел 110 матчей за сборную России. Ему не хватило 16 игр до рекорда Сергея Игнашевича.
  • В составе национальной команды Игорь выступил на Евро-2004, Евро-2008 (бронза), Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016, Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Над Игнашевичем и Акинфеевым смеялись 15 лет. А они подарили нам лучшее лето в жизни

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