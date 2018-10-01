Игорь Акинфеев – лучший игрок сборной России в XXI веке. Спасибо за все

Простой тест, который отправит любого в чертоги разума: сколько лет Игорю Акинфееву? Память тут же перебирает его дебют в Самаре, отнимает от 2018 2001, вспоминает, сколько ему тогда было, восстанавливает его изображение и выдает ответ: ну где-то 35, потому что Игорь всю нашу жизнь играет в футбол.

Но ему всего 32 – столько же, сколько, например, Халку, Фалькао, Олегу Иванову или Борису Ротенбергу-младшему. Но при взгляде ни на одного из этих парней не возникает ощущения, что они родились в год смерти Тарковского. Да, они все поиграли на высоком уровне, но ранний старт карьеры Акинфеева всегда делает его взрослее. Плюс старящая его угрюмость, позиция, в которой можно сойти с ума и доиграть до 44, как тот дед из «Лацио» конца нулевых, и минимальная беговая активность – ну точно больше 30, в районе 35, никак не 32.

Вечно насупленное и агрессивное (даже после больших побед) выражение лица не прибавляло ему фанатов. На домашнем чемпионате мира Игорь сделал не меньше Артема Дзюбы, породил короткий мем про божественную ногу, но остался в памяти на уровне Зобнина или Ерохина – то есть солдата Черчесова, который грамотно сделал свою работу.

А теперь вспомните контекст, при котором Россия влетела в четвертьфинал: триллион бессмысленных и проваленных товарняков, переделанная схема за несколько недель до старта, 37-летний Игнашевич как вожак обороны. И итог: 1 пропущенный с Аравией и Египтом, 9 сэйвов и выигранная серия пенальти с Испанией – не этого ожидали от сборной с Ильей Кутеповым в старте. И основой всего был лучший вратарь, который только рождался в истории новой России.

У Акинфеева тяжело вспомнить лучшие матчи – 0:3 от Уэльса на Евро-2016, когда за него единственного не было стыдно. Неловкость – последнее, что испытываешь при игре Игоря. Бессилие, смех, непонимание, местами злорадство, иногда гордость, но никогда стыд. Важная похвала для футболиста сборной России, за полевых игроков которой это чувство не проходило годами.

Игорь Акинфеев, РоссияEurosport

Он и ушел, потому что не тянул больше. ЧМ-2018 Игорь сам назвал пиком карьеры, а колено с каждым месяцем ноет все сильнее. В его силах было примагнитить побольше людской любви, завести коммерческого директора, как Дзюба, и стать хоть немного симпатичнее. Только ему это никогда не было нужно.

Капитан даже взял паузу в сборной, чтобы посмотреть, как Черчесов справится без него, и лишь потом ушел. После двух разрывов крестов, после запаса на Евро-2012, после серости ЧМ-2014, после града мячей в 2016-м – все окей, пока Россия на адреналине после домашнего чемпионата, а дальше разберутся сами.

Почти сразу после объявления Игоря РФС вывалил новый список национальной команды, и оказалось, что в новой жизни без Акинфеева у России нет основного голкипера. Лайнап Черчесова теперь такой: Гилерме, Лунев и Шунин, но ни один из них не похож на нового супергероя в воротах. И сам Акинфеев не летал по девяткам (последние годы не летал даже за кручеными штрафными), но с ним сборной было надежно и легко, а без него – ну подождем, пока Игорь долечится.

Именно он, а не Аршавин – главный игрок России. За звезду «Зенита» говорит совсем короткий пик, в котором Шава тащил команду: примерно три года (с 2007 по 2009 гг.). Провальный период Акинфеева закончился на двух матчах в Бразилии – закидушка с Кореей и лазеры с Алжиром. Об остальных играх никто не помнит, потому что не было у Игоря гигантских спадов. Даже Адвокат посадил его на лавку в 2012-м не из-за плохой игры, а из-за недолеченной травмы и любви к Малафееву.

Игорь Акинфеев (оф. сайт РФС)From Official Website

Этим заявлением Акинфеев вышел к финишу карьеры. Теперь его ждет только спокойная старость в ЦСКА, окруженная детьми и внуками (в роли детей и внуков – Бистрович, Бийол, Влашич, Никита Чернов). Лучше ничего в футболе уже с ним не случится, дальше только каждодневная рутина. Он играл в полуфинале Евро, переживал главный турнир нашей жизни, брал Кубок УЕФА и все-все-все в России и точно не уедет на старости лет в Европу, как Габулов – стремиться не к чему, оставшиеся годы превратятся в поезд к какой-нибудь почетной должности в ЦСКА.

Было бы красиво, если бы РФС уломал Игоря на прощальный матч. Лучше всего – с Турцией в Сочи 14 октября в Лиге Наций. Там, где для него в сборной все и закончилось.

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