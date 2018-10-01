Диего Марадона: «Я советую Лионелю Месси не возвращаться в сборную Аргентины»

Легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона посоветовал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси не возвращаться в национальную команду.

«Я бы посоветовал ему не возвращаться в национальную команду. Юниорская сборная Аргентины проигрывает – виноват Месси. В чемпионате «Расинг» встречается с «Бока Хуниорс» – виноват Месси. Его винят всегда и во всем. Я бы сказал Лео: «Не возвращайся в сборную. Давай посмотрим, как они тогда справятся».

Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть», – цитирует Марадону Clarin.

Лионель Месси временно приостановил выступления за национальную команду.

Единственный серьезный трофей Лео со сборной – золото Олимпиады в Пекине.

На ЧМ-2018 Аргентина дошла до 1/8 финала, где проиграла будущему чемпиону мира Франции.

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