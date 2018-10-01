Тренер сборной России Станислав Черчесов: «Акинфеев мое мнение знает, но его решение нужно уважать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

«Сегодня Игорь написал в прессе, что заканчивает, у него такое желание. Мы вчера встречались с ним, долго обсуждали, у него ничего не поменялось. Он свое мнение высказал, мое мнение он знает. Он принял такое решение, его нужно уважать», – цитирует Черчесова твиттер-аккаунт сборной России.

Акинфеев провел 110 матчей за сборную России. Ему не хватило 16 игр до рекорда Сергея Игнашевича.

Под руководством Станислава Саламовича команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где по пенальти уступила Хорватии.

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