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Артем Дзюба назначен капитаном сборной России
Официальный лидер команды.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил преемника вратаря Игоря Акинфеева на посту капитана национальной команды.
«Кто будет капитаном сборной? Дзюба», – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.
Артем Дзюба впервые примерил капитанскую повязку в первом матче Лиги Наций против Турции (2:1).
- Ближайшие матчи команда Черчесова проведет дома. 11 октября Россия примет Швецию, 14 октября – Турцию. Обе встречи пройдут в рамках Лиги Наций.
- 1 октября Игорь Акинфеев объявил о завершении международной карьеры.
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