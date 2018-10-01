Getty Images

Артем Дзюба назначен капитаном сборной России

Дзюба назначен капитаном сборной России
Eurosport

1 час назад

Официальный лидер команды.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил преемника вратаря Игоря Акинфеева на посту капитана национальной команды.

«Кто будет капитаном сборной? Дзюба», – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Артем Дзюба впервые примерил капитанскую повязку в первом матче Лиги Наций против Турции (2:1).

  • Ближайшие матчи команда Черчесова проведет дома. 11 октября Россия примет Швецию, 14 октября – Турцию. Обе встречи пройдут в рамках Лиги Наций.
  • 1 октября Игорь Акинфеев объявил о завершении международной карьеры.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю

00:54
Популярные видео
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
 804 просмотровВчера в 17:09
Сверхэмоциональная развязка фрейма, в котором Селби сначала оказался на коне, а потом под конем
1 378 просмотровВчера в 17:38
А еще вам может понравиться