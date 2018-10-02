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ФИФА открыла первые курсы для судей VAR

ФИФА открыла первые курсы для судей VAR
Eurosport

1 час назад

Давно пора.

ФИФА продолжает внедрять и совершенствовать систему видеоповторов в футболе.

2 октября в Мадриде открылись первые курсы для арбитров, работающих с VAR. Инициаторами выступили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и директор ФИФА по судейству Массимо Бузакка.

Предполагаются разные уровни обучения: теоретический курс, практические упражнения и занятия на симуляторах VAR.

Посетители курса будут учиться обращаться с новой футбольной технологией прямо во время матчей, а также узнавать, как обучать новых экспертов VAR среди членов лиг и федераций разных стран. Это часть программы, принятой совместными усилиями ФИФА и Международным советом футбольных ассоциаций.

  • Система VAR будет действовать на матчах ЛЧ начиная с сезона-2019/20.
  • На международном уровне технологии успешно зарекомендовали себя впервые на ЧМ-2018 в России.

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