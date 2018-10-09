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Черчесов у Познера: «В Дрим-тим взял бы Беккенбауэра, Марадону, Дасаева, Жиркова»
Юра – легенда.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришел на передачу к Владимиру Познеру и дал объемное интервью.
Почему Станислав Черчесов возглавил сборную:
«Меня призвали, и я дал дал добро, потому что это наша сборная и наша страна. Считаю, что был обязан сделать это. Другое дело, что я просто предложил свой взгляд на вещи, а решал, кто станет тренером, уже, конечно, не я».
О командном настрое:
«Наш девиз в команде: «И на поле и за полем футболист должен соответствовать уровню». На его основе мы привлекаем в команду игроков, тех, кто достоен этого не только как спортсмен, но и как гражданин страны. Мы же играем не для себя, потому что когда играешь для себя, трибуны пустеют. Мы изменили отношение футболистов к делу, отбор футболистов в команду. И этим мы заслужили симпатии болельщиков».
Станислав ЧерчесовGetty Images
За кого из коучей голосовал на FIFA Best:
«Победа Дидье Дешама абсолютно закономерная, я сам поставил его на первое место. Не знаю, кто и где писал про то, что Россию обидели. Но я поставил тренеров так: Дешам, Зидан, Симеоне. Футбол не фигурное катание, за артистизм нам ничего не дают. Эти тренеры выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Спорт – это спорт, нет никакой обиды. Пусть лучше я останусь в понимании каких-то журналистов на бобах, чем получу награду без результата».
Dream-team Черчесова:
Вратарь: Дасаев.
Защитники: Жирков, Беккенбауэр, Шестернев, Фернандес.
Полузащитники: Черенков, Сократес, Марадона, Маттеус.
Нападающий: ван Бастен.
Первая команда, за которую болел Станислав:
«Спартак Алагир», потом «Спартак Орджоникидзе», потом «Спартак Москва». Я из спартаковского общества».
Если бы Черчесову предложили возглавить любую команду в мире:
«В главной команде страны я уже работаю, в «Спартаке» работал. Как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Так как мы знаем немецкий язык, то, чтобы легче работать, я бы, наверное, выбрал «Баварию» из Мюнхена. Это чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать».
Что бы Станислав сказал своему создателю при встрече:
«Во-первых, это будет большая честь для меня. А во-вторых, если я кого-то оскорбил, унизил или сделал плохо кому-то каким-то образом, что легко, когда занимаешь руководящую должность, пусть он меня с ними помирит».
- Сборная России по футболу с Черчесовым дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Матч Лиги наций Россия – Швеция состоится 11 октября.