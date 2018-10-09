Черчесов у Познера: «В Дрим-тим взял бы Беккенбауэра, Марадону, Дасаева, Жиркова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришел на передачу к Владимиру Познеру и дал объемное интервью.

Почему Станислав Черчесов возглавил сборную:

«Меня призвали, и я дал дал добро, потому что это наша сборная и наша страна. Считаю, что был обязан сделать это. Другое дело, что я просто предложил свой взгляд на вещи, а решал, кто станет тренером, уже, конечно, не я».

О командном настрое:

«Наш девиз в команде: «И на поле и за полем футболист должен соответствовать уровню». На его основе мы привлекаем в команду игроков, тех, кто достоен этого не только как спортсмен, но и как гражданин страны. Мы же играем не для себя, потому что когда играешь для себя, трибуны пустеют. Мы изменили отношение футболистов к делу, отбор футболистов в команду. И этим мы заслужили симпатии болельщиков».

Станислав ЧерчесовGetty Images

За кого из коучей голосовал на FIFA Best:

«Победа Дидье Дешама абсолютно закономерная, я сам поставил его на первое место. Не знаю, кто и где писал про то, что Россию обидели. Но я поставил тренеров так: Дешам, Зидан, Симеоне. Футбол не фигурное катание, за артистизм нам ничего не дают. Эти тренеры выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Спорт – это спорт, нет никакой обиды. Пусть лучше я останусь в понимании каких-то журналистов на бобах, чем получу награду без результата».

Dream-team Черчесова:

Вратарь: Дасаев.

Защитники: Жирков, Беккенбауэр, Шестернев, Фернандес.

Полузащитники: Черенков, Сократес, Марадона, Маттеус.

Нападающий: ван Бастен.

Первая команда, за которую болел Станислав:

«Спартак Алагир», потом «Спартак Орджоникидзе», потом «Спартак Москва». Я из спартаковского общества».

Если бы Черчесову предложили возглавить любую команду в мире:

«В главной команде страны я уже работаю, в «Спартаке» работал. Как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Так как мы знаем немецкий язык, то, чтобы легче работать, я бы, наверное, выбрал «Баварию» из Мюнхена. Это чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать».

Что бы Станислав сказал своему создателю при встрече:

«Во-первых, это будет большая честь для меня. А во-вторых, если я кого-то оскорбил, унизил или сделал плохо кому-то каким-то образом, что легко, когда занимаешь руководящую должность, пусть он меня с ними помирит».