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Лоран Косьельни: «Победа Франции на ЧМ-2018 ранила меня больше, чем моя травма»

Косьельни: «Победа Франции на ЧМ-2018 ранила меня больше, чем моя травма»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 41 мин. назад

Защитник «Арсенала» крепко обижен на соотечественников.

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косьельни завершил национальную карьеру и дал по этому поводу комментарий.

«Думаю, я дал Франции все, что мог. Дело не в моей травме. Со сборной покончено», – передает The Guardian

33-летний Косьельни собирался уйти из сборной еще в ноябре 2017 года, но окончательное решение принял в воскресенье 14 октября. ЧМ-2018 Лоран пропустил из-за разрыва ахилла, но победа сборной Франции на турнире задела спортсмена морально:

«Победа Франции на ЧМ-2018 меня психологически задела сильнее, чем травма. Он [Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции] лишь однажды мне позвонил в день моего рождения в сентябре. На этом все. Но меня многие разочаровали, не только коуч. Это как сильнейший удар по затылку. Когда ты здоров, у тебя много друзей. Когда травмирован... спустя какое-то время о тебе забывают».

  • Косьельни все еще восстанавливается после травмы, полученной во время ответного матча «Арсенала» против мадридского «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы.
  • В последний раз Лоран выступал за Францию во время отборов к ЧМ-2018.
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