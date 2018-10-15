Лоран Косьельни: «Победа Франции на ЧМ-2018 ранила меня больше, чем моя травма»

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косьельни завершил национальную карьеру и дал по этому поводу комментарий.

«Думаю, я дал Франции все, что мог. Дело не в моей травме. Со сборной покончено», – передает The Guardian

33-летний Косьельни собирался уйти из сборной еще в ноябре 2017 года, но окончательное решение принял в воскресенье 14 октября. ЧМ-2018 Лоран пропустил из-за разрыва ахилла, но победа сборной Франции на турнире задела спортсмена морально:

«Победа Франции на ЧМ-2018 меня психологически задела сильнее, чем травма. Он [Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции] лишь однажды мне позвонил в день моего рождения в сентябре. На этом все. Но меня многие разочаровали, не только коуч. Это как сильнейший удар по затылку. Когда ты здоров, у тебя много друзей. Когда травмирован... спустя какое-то время о тебе забывают».