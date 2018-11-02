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Болгария, Румыния, Сербия и Греция подадут объединенную заявку на проведение ЧМ-2030
А заодно и на проведение по их территории газопровода из России.
В ФИФА в ближайшее время поступит третья заявка на проведения чемпионата по футболу 2030 года.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подтвердил Dnes.bg, что его страна совместно с Румынией, Сербией и Грецией подадут объединенную заявку.
- На проведение ЧМ-2030 претендуют еще две совместные заявки: Аргентина-Уругвай-Парагвай и Великобритания-Ирландия, Испания-Португалия-Марокко.
- Этот турнир пройдет в год столетия первого чемпионата мира в Уругвае.
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