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Болгария, Румыния, Сербия и Греция подадут объединенную заявку на проведение ЧМ-2030

Болгария, Румыния, Сербия и Греция подадут объединенную заявку на проведение ЧМ-2030
Eurosport

40 мин. назад

А заодно и на проведение по их территории газопровода из России.

В ФИФА в ближайшее время поступит третья заявка на проведения чемпионата по футболу 2030 года.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подтвердил Dnes.bg, что его страна совместно с Румынией, Сербией и Грецией подадут объединенную заявку.

  • На проведение ЧМ-2030 претендуют еще две совместные заявки: Аргентина-Уругвай-Парагвай и Великобритания-Ирландия, Испания-Португалия-Марокко.
  • Этот турнир пройдет в год столетия первого чемпионата мира в Уругвае.
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