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«Надеюсь, к 30 марта они будут выдворены». 5 тысяч иностранцев нелегально остались в России после ЧМ

«Надеюсь, к 30 марта они будут выдворены». 5 тысяч иностранцев нелегально остались в России после ЧМ
Eurosport

1 час назад

Им здесь слишком понравилось.

Несмотря на прекращение с 1 января действия безвизового режима для болельщиков ЧМ-2018, около пяти тысяч человек продолжают незаконно находиться на территории России.

«В период проведения чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тысяч иностранных граждан. В основном все они были законопослушны и своевременно покинули страну. На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысяч. Мы проводим мероприятия направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены», – заявил заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин ТАСС.

  • Безвиз действовал для иностранцев, которые въехали по паспорту болельщиков.
  • Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля.
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