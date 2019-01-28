«Сейчас готов извиниться совершенно искренне». Федор Смолов объяснился за паненку с Хорватией

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов извинился за нереализованный пенальти в матче ЧМ против Хорватии.

«За неделю до этого мы играли с Испанией, и я первым пошел бить. Я был спокоен и уверен, что забью. То есть не был уверен, что забью, но шел спокойно, по крайней мере, зная, куда буду бить, и что если я пробью так, как умею, то, скорее всего, это будет гол, даже если вратарь угадает угол.

Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я на фоне этого разговора начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов еще и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо... А он еще, скорее всего, и будет ждать влево... Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.

Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы. Я подумал: «Он будет гадать, упадет влево, а вдруг вправо, а я пробью по центру».

Перед командой я извинился сразу в раздевалке, когда все пришли, встал и извинился. Сказал: «Извините, парни, что лишил вас возможности сыграть в полуфинале». Было очень тяжело. Но мы едим один хлеб, это наша профессия, и я понимал, что ребята с наибольшим пониманием отнесутся. Хотелось спрятаться первое время. Спрятаться, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча про Джордана нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне», – сказал Смолов в эфире шоу

Сборная России проиграла Хорватии в серии пенальти в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Помимо Смолова пенальти не забил Марио Фернандес.

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