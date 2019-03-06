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ESPN: доходы ФИФА выросли до 5,66 млрд евро за 4 года, запасы – до 2,4 млрд
Организация выкарабкивается из кризиса.
Международная федерация футбола (ФИФА) показала хорошую финансовую отчетность за четырехлетний период с 2015 по 2018 год.
Запасы организации выросли до 2,4 млрд евро, а выручка – до 5,66 млрд евро. Эти показатели выше ожидаемых, так как запасы ФИФА прогнозировались на уровне 1,47 млрд евро, сообщают источники ESPN на условиях анонимности.
- Чемпионат мира 2018 года прошел в России с 14 июня по 15 июля.
- Президент ФИФА Джанни Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года.
- ФИФА увеличит на 12% призовой фонд ЧМ-2022 в сравнении с ЧМ-2018 – с 400 млн долларов до 440.
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