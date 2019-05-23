Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за чемпионат мира-2018 и наградил его орденом Дружбы «за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года».

«Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», – заявил Путин.

«Большое спасибо. Слава России!» – сказал Инфантино, приняв орден из рук президента РФ.

Чемпионат мира-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Победителем турнира стала сборная Франции.

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