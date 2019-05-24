Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что негативно относится к выражению «нога бога», появившемуся после сэйва Игоря в матче с Испанией на ЧМ-2018.

«Это даже обидно для меня, потому что я всегда говорю, что мы все люди и все ходим под богом», – цитирует Акинфеева «Р-Спорт».

Сэйв Акинфеева принес победу сборной России в серии пенальти и проход в 1/4 финала.

Игорь завершил карьеру в сборной после чемпионата мира.

«Пришло время для его шоу». Игорь Акинфеев избавил чемпионат мира-2018 от Испании

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