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Акинфеев: «Нога бога? Это даже обидно для меня – мы все ходим под богом»
Неожиданный эмоции героя чемпионата.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что негативно относится к выражению «нога бога», появившемуся после сэйва Игоря в матче с Испанией на ЧМ-2018.
«Это даже обидно для меня, потому что я всегда говорю, что мы все люди и все ходим под богом», – цитирует Акинфеева «Р-Спорт».
- Сэйв Акинфеева принес победу сборной России в серии пенальти и проход в 1/4 финала.
- Игорь завершил карьеру в сборной после чемпионата мира.
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