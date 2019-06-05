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Инфантино переизбран президентом ФИФА до 2023 года
Других вариантов не было.
Президент ФИФА Джанни Инфантино останется на посту главы организации еще на четыре года.
Инфантино был единственным кандидатом, переизбрание 49-летнего швейцарца состоялось на конгрессе ФИФА в Париже.
- Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.
- Он сменил на посту Йозефа Блаттера, который со скандалом был отстранен от руководства организацией за факты коррупции.
ФИФА заработала 6,1 млрд долларов на ЧМ-2018. Инфантино этого мало – теперь он разнес трансферы
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