Президент ФИФА Джанни Инфантино останется на посту главы организации еще на четыре года.

Инфантино был единственным кандидатом, переизбрание 49-летнего швейцарца состоялось на конгрессе ФИФА в Париже.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.

Он сменил на посту Йозефа Блаттера, который со скандалом был отстранен от руководства организацией за факты коррупции.

ФИФА заработала 6,1 млрд долларов на ЧМ-2018. Инфантино этого мало – теперь он разнес трансферы

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