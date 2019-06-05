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Инфантино переизбран президентом ФИФА до 2023 года

Инфантино переизбран президентом ФИФА до 2023 года
Eurosport

49 мин. назад

Других вариантов не было.

Президент ФИФА Джанни Инфантино останется на посту главы организации еще на четыре года.

Инфантино был единственным кандидатом, переизбрание 49-летнего швейцарца состоялось на конгрессе ФИФА в Париже.

  • Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.
  • Он сменил на посту Йозефа Блаттера, который со скандалом был отстранен от руководства организацией за факты коррупции.

ФИФА заработала 6,1 млрд долларов на ЧМ-2018. Инфантино этого мало – теперь он разнес трансферы

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