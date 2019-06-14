Форвард сборной России Артем Дзюба вспомнил матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.

«По-моему, Серега Игнашевич должен был бить. Но как-то раз-раз-раз, и Игнаш говорит: «Иди бей». Я поворачиваюсь, а там никто, и все: «Давай-давай». Ну, я пошел. Понимал, что тут вся карьера перед глазами, потому что ответственный момент.

И приятно, что VAR нам помог. Не было бы VAR, они бы его [судью] додавили – они так сразу окучили его, начали рассказывать. А ему раз, в ухо говорят: «А там рука была, действительно пенальти». Подошел и думаю: «Ну что, надо уже, куда деваться, я же не могу отказаться от этого». Я бы этого себе не простил.

Было очень приятно забить испанцам в «Лужниках», в Москве, стадион весь и вся страна болела. Было приятно забить, конечно, испанцам, сравнять, а потом еще победить их. Это дорогого стоит.

Было тяжело весь матч. Особенно когда меня поменяли, было видно, что нас, конечно, очень давят сильно, мы постоянно обороняемся и обороняемся. Но с каждой минутой, как время таяло, была какая-то уверенность, что должно, наконец-таки должно.

Артем ДзюбаGetty Images

Для нас это матч жизни, сколько мы таких матчей проигрывали, ну когда-нибудь должно же в нашу влететь вороночку хоть раз. И там уже и «Господи, пожалуйста», и «Давай, ребята».

На пенальти на Фурика [голкипера Игоря Акинфеева] рассчитывали. И Юра Газинский, и Дзагоев, как сейчас помню, они вдвоем орали: «Фурик два возьмет точно». Так и получилось, двух [сэйвов] хватило. И мы победили такую Испанию сильную. Мне кажется, историческая победа была, потому что испашки очень сильные», – сказал Дзюба в документальном фильме РФС «Играем за вас. Как сборная сплотила страну прошлым летом».

Россия победила Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по пенальти – 1:1 (5:3 по пенальти). Дзюба еще и забил 11-метровый с игры в первом тайме.

Россия в этой игре владела мячом 26% времени.

Игорь Акинфеев в серии послематчевых 11-метровых отразил два удара от Коке и Яго Аспаса.

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