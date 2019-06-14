Год назад стартовал ЧМ-2018 в России. Как хорошо ты помнишь тот турнир

Квизы

Чемпионат в России состоялся вроде не так давно, а на самом деле прошел уже год. 14 июня 2018 года на стадионе «Лужники» прозвучал свисток к началу первого матча – Россия – Саудовская Аравия.

Мы больше месяца переживали самые бурные и приятные эмоции, а потом все закончилось. Eurosport.ru предлагает вам вернуться на 365 дней назад и вспомнить некоторые моменты, которые происходили в то время на футбольных полях России.

Чемпионами мира стали французы, которые в финале 4:2 одолели Хорватию.

Сборная России выбыла в четвертьфинале, уступив хорватам по пенальти.

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