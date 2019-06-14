Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в комментарии «Чемпионату» оценил прошедший сезон и вспомнил чемпионат мира 2018 года.

О ЧМ-2018 и его наследии

«Конечно, сейчас, по прошествии года, чемпионат мира и в частности первая игра с Саудовской Аравией вспоминается как яркое и позитивное событие. Хотя изначально в нас верили немногие. Однако мы спокойно готовились и настраивались на серьезную борьбу. Хорошо, что тогда получилось одержать уверенную победу в первой же игре, это помогло в дальнейшем.

Очень важно, что благодаря чемпионату мира в стране появились современные, комфортные стадионы. Посмотрите, сейчас даже на некоторые матчи ФНЛ приходит по 20 тысяч зрителей. Теперь главное – правильно использовать эту инфраструктуру.

Четвертьфинал мирового первенства – хороший результат для сборной России, хотя в ходе турнира уже понимали, что можно рассчитывать и на большее. Но это все история, сейчас нужно смотреть вперед и не жить прошлым. Перед нами стоят уже новые задачи».

О сезоне-2018/19

«Что касается моего выступления в «Монако», то, как уже говорил, сезон получился непростым. Переезд в новую страну, адаптация, борьба за место в Лиге 1 до последнего тура. Но из этой ситуации мы тоже вынесем полезный опыт и в новом сезоне будем сильнее».

В сезоне-2018/19 «Монако» Головина занял 17-е место чемпионата Франции и спасся от вылета в низший дивизион.

23-летний Александр забил за «Монако» три мяча.

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