«Лужники» (Москва)

Построен: в 1956-м

На ЧМ-2018: семь матчей, включая 5:0 России с Саудовской Аравией, победу русских по пенальти над Испанией в 1/8 финала и решающая игра Франции и Хорватии;

Как используется: в «Луже» после ЧМ состоялись три матча ЦСКА в Лиге чемпионов, на них суммарно пришли 189 тысяч человек;

Что происходит еще: иногда концерты. Например, сегодня, 15 июня, на нем сыграют Muse, 21 июля – Metallica, 29 июля – Rammstein.

Стадион «Спартак» (Москва)

Построен: в 2014-м

На ЧМ-2018: четыре матча группового этапа и игра 1/8 финала Колумбия – Англия;

Как используется: под домашние матчи красно-белых в чемпионате и Лиге Европы;

Что происходит еще: практически сразу после ЧМ на «Открытие Арену» высадились Guns N’ Roses, этим летом 50-летие справит «Машина времени», а в июле приедет главный британский сонграйтер Эд Ширан (Джеймс Бэй и Сара Ларссон на разогреве).

«Санкт-Петербург Арена» (Санкт-Петербург)

Построен: в 2017-м

На ЧМ-2018: семь матчей, в том числе победы России над Египтом, 1/8 финала между Швецией и Швейцарией, полуфинал Франции и Бельгии и бронзовый матч;

Как используется: под домашние матчи «Зенита» в чемпионате, Лиге Европы, а со следующего сезона и в Лиге чемпионов. Также здесь пройдет часть Евро-2020, а еще вероятен финал ЛЧ в 2021 году;

Что происходит еще: в декабре 2018-го здесь играли в хоккей и собрали сначала 71 тысячу зрителей, а затем на СКА – ЦСКА 67 тысяч (все жаловались на плохую видимость игроков, не говоря уже про шайбу). В августе сюда тоже заедет Rammstein, а в октябре Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» выступят в рамках стадионного тура по Руси.

«Казань Арена» (Казань)

Построен: в 2013-м

На ЧМ-2018: шесть матчей: четыре в группе, великая игра 1/8 между Францией и Аргентиной (4:3) и великий четвертьфинал Бельгии и Бразилии (2:1);

Как используется: под домашние матчи «Рубина» и иногда под гигантский бассейн;

Что происходит еще: в августе стадион примет чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills 2019. Из-за этого, например, «Рубин» четыре месяца поживет на «Центральном» и вернется на современную арену в октябре. Но чуть раньше (в июле) на казанском стадионе проведут фестиваль Arenaland – гонки на квадрокоптерах, краски и воздушные змеи, вегетарианский эко-маркет и IT-мастер-классы, концерты Therr Maitz и Kadebostany.

«Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Построен: в 1957-м, реконструирован в 2018-м;

На ЧМ-2018: четыре матча группового этапа;

Как используется: под домашние матчи «Урала»;

Что происходит еще: на выступление на 33-тысячную аудиторию замахивается только группировка «Ленинград», но кроме концертов подтрибунные помещения сдавали под новогодние корпоративы, сейчас там можно даже сделать предложения любимой девушке.

«Мордовия Арена» (Саранск)

Построен: в 2018-м

На ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе легендарная вывеска Панама – Тунис;

Как используется: под домашние матчи «Мордовии» в лучшей лиге мира, а еще под заколачивание девяти русских мячей в Сан-Марино;

Что происходит еще: вероятно, здесь начнет сезон в РПЛ «Тамбов». Пока все.

«Самара Арена» (Самара)

Самара АренаGetty Images

Построен: в 2018-м;

На ЧМ-2018: четыре матча в группе (в том числе Россия – Уругвай), 1/8 финала Бразилия – Мексика и четвертьфинал Швеции и Англии;

Как используется: под домашние матчи «Крыльев Советов» в чемпионате;

Что происходит еще: скорее всего, здесь целый сезон будет квартировать еще и «Оренбург», в Самаре уже провели финал Кубка России-2019. Уже после чемпионата мира выяснилось, что на арене проблемы с канализацией и отсутствует система пожаротушения, в марте 2019-го заочно задержали одного из подрядчиков строительства стадиона по подозрению в краже 2,5 млрд рублей.

«Фишт» (Сочи)

Стадион «Фишт»Eurosport

Построен: в 2013-м, реконструирован в 2017-м;

На ЧМ-2018: четыре матча в группе, Уругвай – Португалия в 1/8 и четвертьфинал России с Хорватией;

Как используется: под домашние матчи «Сочи» в лучшей лиге мира, в сезоне-2019/20 дебютирует с командой в РПЛ;

Что происходит еще: «Енисей» провел один матч Премьер-лиги из-за Универсиады в Красноярске, а еще Россия победила на юге Турцию в Лиге наций УЕФА

«Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)

«Ростов-Арена»Getty Images

Построен: в 2018-м;

На ЧМ-2018: четыре матча в группе и шедевральная игра 1/8 финала между Бельгией и Японией;

Как используется: под домашние матчи «Ростова» в чемпионате;

Что происходит еще: медиафасад стадиона отлично брендируют под GTA, с клубом из-за концертов поругались Баста и «Ленинград» (выступление рэпера прошло на ура, Шнуров тоже ничего отменять не намерен). Плюс на донской арене проводили товарищеский матч России с Чехией.

«Нижний Новгород» (ну вы поняли)

Стадион «Нижний Новгород»Getty Images

Построен: в 2018-м;

На ЧМ-2018: четыре матча в группе (0:3 Месси от хорватов), Хорватия – Дания в 1/8 и Франция – Уругвай в четвертьфинале;

Как используется: под домашние матчи ФК «НН» в лучшей лиге мира;

Что происходит еще: в Нижний приезжала взрослая сборная (в июне 2019-м отбуцкала Кипр) и молодежная (на игру с Сербией пришли 38 тысяч человек). В среду здесь сыграет «Ленинград», а вообще власти хотят пристроить к арене ледовый дворец.

«Калининград Арена» (Калининград)

Стадион КалининградGetty Images

Построен: в 2018-м;

На ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе гвоздь Англия – Бельгия в третьем туре;

Как используется: под выступления девятого номера «Балтики» в ФНЛ;

Что происходит еще: сборная России тут принимала шведов в Лиге наций и планирует сыграть с Казахстаном в отборе на Евро-2020. А еще в Калининграде провели два решающих матча чемпионата Европы U-18 по регби – Россия проиграла бронзу Португалии, а на финал Грузия – Испания пришли аж 9700 зрителей. Плюс здесь начал стадионный тур «Ленинград».

«Волгоград Арена» (Волгоград)

Построен: в 2018-м;

На ЧМ-2018: четыре матча группового этапа;

Как используется: под домашние матчи великого «Ротора» в лучшей лиге мира;

Что происходит еще: в июле сильным дождем смыло тротуар и насыпной холм, а также залило внутренние помещения арены. Сюда тоже приедет Сергей Шнуров с концертом, а еще он победил в голосовании болельщиков – сайт StadiumDB назвал волгоградский стадион лучшим в России. Кроме всех этих напастей арена приняла форум молодых предпринимателей «За бизнес» с сетом диджея Смэша.

Год назад стартовал ЧМ-2018 в России. Как хорошо ты помнишь тот турнир?

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